В Казахстане в результате протестов пострадали более тысячи человек

Последствия беспорядков в Алма-Ате Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, заявила первый замглавы Минздрава республики Ажар Гиният.

Как она рассказала в эфире государственного телеканала "Хабар-24", 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации.

Гиният сообщила, что "террористы нападают на врачей, пострадало 10 медработников". "Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой медицинской помощи могли своевременно доехать к пострадавшим", - отметила она.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.

Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы.

В стране введен режим чрезвычайного положения.