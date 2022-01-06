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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СМИ сообщили, что вооруженные бандиты окружили две больницы в Алма-Ате

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Вооруженные группы террористов окружили две больницы в Алма-Ате, сообщил в четверг гостелеканал "Хабар 24".

"Сегодня утром бандитские группировки, вооруженные огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алматы под номерами 1 и 7. По информации комендатуры города, террористы не пропускают в больницы пациентов, которые прибывают на каретах скорой помощи, а также врачей и медицинский персонал", - рассказал телеканал.

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Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство.

Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы.

В стране введен режим чрезвычайного положения.

Ранее в четверг в секретариате ОДКБ заявили, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы. В состав сил вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Казахстан

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