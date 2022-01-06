СМИ сообщили о спокойной остановке в столице Казахстана

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Обстановка в столице Казахстана Нур-Султане спокойная, но много полицейских и военной техники, сообщил в четверг гостелеканал "Хабар 24".

"Как будто обычный день, ходит общественный транспорт, ездят автомобили, ничего особенного мы не заметили, кроме того, что много по городу полицейских и военных", - сказал корреспондент телеканала.

Кроме того, "Хабар 24" со ссылкой на местные власти сообщил, что в Актобе освободили от преступников аэропорт. "Отстояли также акимат Жамбылской области, региональный филиал партии Nur Otan и управление полиции города Тараза, освободили от деструктивных сил акимат Семея, здание сейчас тщательно проверяют", - говорится в его сообщении.