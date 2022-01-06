Все руководство Байконура и филиалов "Роскосмоса" вернулось в город

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В город Байконур вернулись все руководители городской администрации и филиалов "Роскосмоса", сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что "для возобновления после новогодних праздников подготовки к предстоящим пусковым кампаниям на космодром вылетел заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин".

Ранее в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что обстановка в городе и на космодроме Байконур под контролем.

Накануне он сообщил об усилении охраны ключевых объектов космодрома Байконур на фоне протестов в Казахстане.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.

В стране введен режим чрезвычайного положения.