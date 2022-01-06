Рогозин заявил о контроле над обстановкой на Байконуре

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Обстановка в городе и на космодроме Байконур под контролем, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На Байконуре ночь без происшествий. Обстановка в городе и на объектах космодрома под контролем", - написал Рогозин в своем телеграм-канале в четверг.

Накануне Рогозин сообщил об усилении охраны ключевых объектов космодрома Байконур на фоне протестов в Казахстане. Он отметил, что филиалы предприятий "Роскосмоса", правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщали, что "в городе Байконур ситуация спокойная, все правоохранительные органы работают в штатном режиме".

Отмечалось, что о ситуации вокруг Байконура глава администрации Константин Бусыгин регулярно докладывает Рогозину.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.

Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие в преодолении террористической угрозы. РФ, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия направили своих военных в Казахстан в составе миротворческих сил.

В стране введен режим чрезвычайного положения.