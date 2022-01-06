Российские миротворцы из сил ОДКБ прибывают в Казахстан

Отправка российских миротворцев в Казахстан Фото: Министерство обороны России/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о прибытии подразделений основных сил российских миротворцев в Казахстан.

"Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан", - сказали в четверг в ведомстве.

Отмечается, что идет переброска российского миротворческого контингента со штатной техникой.

"Подразделения 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки "Чкаловский", Ивановского соединения ВДВ на аэродром "Иваново-Северный", Ульяновского соединения ВДВ на аэродром "Ульяновск-Восточный", где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации", - сообщили военные.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял в четверг решение направить в Казахстан миротворческие силы. В частности, Россия, как сообщили в секретариате ОДКБ, отправила в качестве миротворцев в Казахстан десантников.

В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью в связи со сложившейся ситуацией в стране.