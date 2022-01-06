Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Российские миротворцы из сил ОДКБ прибывают в Казахстан

Российские миротворцы из сил ОДКБ прибывают в Казахстан
Отправка российских миротворцев в Казахстан
Фото: Министерство обороны России/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о прибытии подразделений основных сил российских миротворцев в Казахстан.

"Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан", - сказали в четверг в ведомстве.

Отмечается, что идет переброска российского миротворческого контингента со штатной техникой.

В миреВ Алма-Ате заявили об уничтожении террористов у здания полицииВ Алма-Ате заявили об уничтожении террористов у здания полицииЧитать подробнее

"Подразделения 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки "Чкаловский", Ивановского соединения ВДВ на аэродром "Иваново-Северный", Ульяновского соединения ВДВ на аэродром "Ульяновск-Восточный", где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации", - сообщили военные.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял в четверг решение направить в Казахстан миротворческие силы. В частности, Россия, как сообщили в секретариате ОДКБ, отправила в качестве миротворцев в Казахстан десантников.

В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью в связи со сложившейся ситуацией в стране.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Хроника 03 – 06 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

МВД Казахстана сообщило о гибели 18 силовиков

МВД Казахстана сообщило о гибели 18 силовиков

Слуцкий увидел в ситуации в Казахстане почерк террористической интервенции

Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате заявили об уничтожении террористов у здания полиции

В Алма-Ате заявили об уничтожении террористов у здания полиции
Массовые протесты в Казахстане

СМИ сообщил о задержании россиянина во время протестов в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане

Очевидцы сообщили о стрельбе на площади Республики в Алма-Ате

Суд в Киеве наложил арест на имущество Порошенко

Массовые протесты в Казахстане

Москва рассматривает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность государства

Москва рассматривает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность государства

Все руководство Байконура и филиалов "Роскосмоса" вернулось в город

Массовые протесты в Казахстане

СМИ сообщили о спокойной обстановке в столице Казахстана

Массовые протесты в Казахстане

Антитеррористический центр СНГ выразил готовность оказать помощь Казахстану

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });