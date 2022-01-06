В результате беспорядков в Кызылординской области Казахстана пострадали 168 человек

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Контртеррористическая операция проходит в Кызылординской области Казахстана, в результате беспорядков пострадали 168 человек, сообщил в четверг гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД республики.

"К контртеррористической операции приступили и в Кызылординской области. В регионе объявлен "красный" уровень опасности. Об этом заявила глава региона Гульшара Абдыкаликова ", - сообщил канал.

По его данным, в результате беспорядков в регионе повреждены несколько административных зданий, среди которых администрация, филиал партии Nur Otan и здание суда.

"Известно, что в результате беспорядков пострадали 168 человек, 77 из них - госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным МВД Казахстана, при обеспечении порядка в стране погибли 18 силовиков, 748 пострадало. Полиция задержала в ходе беспорядков в Казахстане 2 298 человек.

Как отметили в МВД, обстановка в Алма-Ате останется наиболее сложной по республике.