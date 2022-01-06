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В Алма-Ате заявили об уничтожении террористов у здания полиции

В Алма-Ате заявили об уничтожении террористов у здания полиции
В Алма-Ате
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - У здания управления полиции Алмалинского района Алма-Аты уничтожены террористы, заявил в четверг СМИ официальный представитель коменданта города.

Как сообщалось, в Алма-Ате и других регионах Казахстана продолжают орудовать банды мародеров, которые разрушают отделения банков, кафе, рестораны, магазины и крупные торговые дома.

Ущерб от действий мародеров, предварительно, составил порядка 25 млрд тенге (около $57 млн), сообщили в Союзе торговых сетей Казахстана.

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Ранее в четверг первый замглавы Минздрава Казахстана Ажар Гиният заявила, что в результате протестов в республике пострадали более тысячи человек. Только в Алма-Ате, как сообщали СМИ, погибли более 10 сотрудников правоохранительных органов.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял в четверг решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 06 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Алма-Ата

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