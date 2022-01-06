РФ направила в состав контингента ОДКБ в Казахстан элитные подразделения

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Россия направила в состав миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан элитные части своих Вооруженных сил, сообщил "Интерфаксу" в четверг бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Это элитные части и, безусловно, это лучшие части наших Вооруженных сил, имеющие в своей истории боевой опыт, выполнение задач в различных "горячих точках". Это наши славные воинские соединения", - сказал Ивашов.

"Трудно сказать, почему ситуация потребовала отправки именно этих подразделений", - добавил он.

При этом Ивашов заявил, что, судя по официальной информации, российские военнослужащие составят основу контингента ОДКБ в Казахстане, другие страны ограничатся отправкой небольших подразделений.

Вечером в четверг Минобороны РФ сообщило о прибытии в Казахстан первых подразделений российских миротворцев. По словам российских военных, в составе контингента ОДКБ в Казахстане будут действовать подразделения 45-ой бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, Ульяновской десантно-штурмовой бригады ВДВ и Ивановской воздушно-десантной дивизии. В Минобороны РФ заявили, что российский миротворческий контингент перебрасывается в Казахстан со штатной техникой.

"Подразделения 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки "Чкаловский", Ивановского соединения ВДВ - на аэродром "Иваново-Северный", Ульяновского соединения ВДВ - на аэродром "Ульяновск-Восточный", где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации", - сообщили в Минобороны.

Отправка в Казахстан подразделений вооруженных сил стран ОДКБ и, в частности, российских десантников, не является вмешательством во внутренние дела страны, "поскольку есть решение ОДКБ", заявил "Интерфаксу" в четверг бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак. Решение ОДКБ оказать помощь Казахстану отправкой миротворческого контингента должно стать сдерживающим фактором, сказал "Интерфаксу" президент Института Ближнего Востока, эксперт по конфликтам в ближневосточных и среднеазиатских регионах Евгений Сатановский. Что касается продолжительности миротворческой операции, то, по мнению аналитика, на данный момент сложно дать точный прогноз. "Здесь сложно предсказывать, сколько времени может потребоваться для того, чтобы справиться с ситуацией", - сказал собеседник агентства.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.