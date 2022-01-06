СМИ Киргизии сообщили о прибытии в Бишкек двух "принадлежащих семье Назарбаева" самолетов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Бишкекский аэропорт Манас прибыло два частных самолета, принадлежащих по сообщениям киргизских СМИ семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Киргизское информационное агентство 24.kg в четверг сообщает, что в аэропорт Манас прибыл самолет Bombardier Global Express, о чем свидетельствуют данные с Flightradar24, согласно которым судно приземлилось в Бишкеке примерно в 23:20 (20:20 по московскому времени). По данным издания другой аналогичный самолет, названный "назарбаевским", приземлился в аэропорту Манас примерно в 22:10 (19:10 по московскому времени) на техническую стоянку.

"Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают", - цитирует 24.kg представителя аэропорта.

В пресс-службе аэропорта Манас подтвердили "Интерфаксу" о прибытии в четверг из ОАЭ одного частного самолета марки Bombardier. Представитель пресс-службы заявил, что принадлежность воздушного судна, выполнявшего коммерческий рейс, неизвестна.