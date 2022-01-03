Байден в разговоре с Зеленским выступил за Нормандский формат и за деэскалацию в Донбассе

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о поддержке мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе.

"Он (Байден - ИФ) также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку Нормандского формата", - говорится в сообщении по итогам разговора, опубликованном Белым домом.

Президент США также подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.