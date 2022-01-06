Козак заявил, что Германия и Франция подтвердили приверженность "минским соглашениям"
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Власти Германии и Франции подтвердили безальтернативность "минских соглашений", заявил в четверг замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Все, и новое правительство Германии, и прежнее руководство Франции, подтвердили свою приверженность "минским соглашениям", их безальтернативность", - сказал он журналистам по итогам встречи политсоветников "нормандского формата".
По его словам, это были "краткие установочные переговоры", в том числе для того, чтобы ознакомить с проблематикой новое правительство Германии.
Как отметил Козак, "обсудили целый ряд практических шагов, договорились по планам о дальнейших контактах с участием украинского руководства".
Переговоры Козака с политсоветниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном прошли в четверг в Москве.
Встреча состоялась по приглашению российской стороны.
"Нормандская четвёрка" или "нормандский формат" - группа руководителей четырех стран - Германии, России, Украины и Франции - по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Группа была образована на встрече глав этих стран 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).