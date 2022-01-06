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Козак заявил, что Германия и Франция подтвердили приверженность "минским соглашениям"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Власти Германии и Франции подтвердили безальтернативность "минских соглашений", заявил в четверг замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Все, и новое правительство Германии, и прежнее руководство Франции, подтвердили свою приверженность "минским соглашениям", их безальтернативность", - сказал он журналистам по итогам встречи политсоветников "нормандского формата".

По его словам, это были "краткие установочные переговоры", в том числе для того, чтобы ознакомить с проблематикой новое правительство Германии.

Как отметил Козак, "обсудили целый ряд практических шагов, договорились по планам о дальнейших контактах с участием украинского руководства".

Переговоры Козака с политсоветниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном прошли в четверг в Москве.

Встреча состоялась по приглашению российской стороны.

"Нормандская четвёрка" или "нормандский формат" - группа руководителей четырех стран - Германии, России, Украины и Франции - по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Группа была образована на встрече глав этих стран 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

Украина Донбасс Германия Франция Дмитрий Козак

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