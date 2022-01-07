Сезон карнавалов открылся в Новом Орлеане

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Жители Нового Орлеана (штат Луизиана, США) открыли в четверг сезон карнавалов, предшествующих мартовскому фестивалю - Марди Гра, сообщает Associated Press.

Карнавал официально начинается каждый год 6 января (на 12 — й день после Рождества), как правило, достигает бурной кульминации на праздник Марди Гра, или "Жирный вторник", который в этом году выпадает на 1 марта. В этом году праздник пройдет, несмотря на интенсивный рост числа случаев COVID-19, вызванный штаммом "омикрон".

В 2021 году парад был отменен из-за пандемии коронавируса.