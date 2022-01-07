Президент Казахстана сообщил, что в страну начали прибывать силы ОДКБ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Как доложили руководители силовых структур, в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка", - сказал Токаев на заседании контртеррористического штаба в пятницу.

"Этот контингент (ОДКБ - ИФ) прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов", - сказал Токаев на заседании контртеррористического штаба в пятницу.

Также он заявил на заседании контртеррористического штаба, что акции по борьбе с террористической деятельностью в Казахстане следует продолжать до полного уничтожения боевиков.

В ходе заседания отчитались исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета национальной безопасности. Президент Казахстана отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране.

Ранее Токаев заявил, что Конституционный порядок в Казахстане в основном восстановлен во всех регионах страны.

"Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан", - сказал он.