Все здания мэрий в Казахстане освобождены и взяты под охрану
Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Все здания акиматов (мэрий) в Казахстане в настоящее время освобождены и взяты под охрану правоохранительных органов, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в МВД.
"По республике все акиматы освобождены в настоящее время, взяты под охрану правоохранительных органов", - сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате вторые сутки продолжается зачистка города от бандформирований. Власти Алма-Аты сообщили, что террористы оказывают ожесточенное сопротивление. По словам замглавы администрации города минувшей ночью "обострение ситуации" произошло в районе площади Республики.
Здания иностранных посольств в Казахстане не пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в МИД республики.
"Иностранные граждане пока не обращались в МИД Казахстана за помощью. Иностранные посольства не пострадали", - сообщили в пресс-службе МИД в пятницу.