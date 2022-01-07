Все здания мэрий в Казахстане освобождены и взяты под охрану

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Все здания акиматов (мэрий) в Казахстане в настоящее время освобождены и взяты под охрану правоохранительных органов, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в МВД.

"По республике все акиматы освобождены в настоящее время, взяты под охрану правоохранительных органов", - сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате вторые сутки продолжается зачистка города от бандформирований. Власти Алма-Аты сообщили, что террористы оказывают ожесточенное сопротивление. По словам замглавы администрации города минувшей ночью "обострение ситуации" произошло в районе площади Республики.

Здания иностранных посольств в Казахстане не пострадали, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в МИД республики.

"Иностранные граждане пока не обращались в МИД Казахстана за помощью. Иностранные посольства не пострадали", - сообщили в пресс-службе МИД в пятницу.