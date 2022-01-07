В мэрии Алма-Аты подтвердили гибель водителя телегруппы после обстрела

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В мэрии Алма-Аты подтвердили информацию СМИ о гибели водителя телеканала "Алматы" в результате обстрела съемочной группы перед зданием городской администрации. Ранения получили пять телеоператоров мэрии, сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров агентству "Интерфакс-Казахстан".

По его словам, одному из раненых потребовалась ампутация пальцев руки. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Ранее интернет-портал "Orda.kz" сообщил, ссылаясь на источник, что журналисты попали под обстрел по пути в мэрию, где должны были снять видеообращение главы Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева к горожанам "после очистки внутри акимата". Журналистов обстреляли около 23:00 у резиденции президента, которая находится рядом со зданием мэрии.