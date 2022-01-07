Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В мэрии Алма-Аты подтвердили гибель водителя телегруппы после обстрела

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В мэрии Алма-Аты подтвердили информацию СМИ о гибели водителя телеканала "Алматы" в результате обстрела съемочной группы перед зданием городской администрации. Ранения получили пять телеоператоров мэрии, сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров агентству "Интерфакс-Казахстан".

По его словам, одному из раненых потребовалась ампутация пальцев руки. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Ранее интернет-портал "Orda.kz" сообщил, ссылаясь на источник, что журналисты попали под обстрел по пути в мэрию, где должны были снять видеообращение главы Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева к горожанам "после очистки внутри акимата". Журналистов обстреляли около 23:00 у резиденции президента, которая находится рядом со зданием мэрии.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Алма-Ата Казахстан Алматы Ержан Бабакумаров

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

В администрации Токаева сообщили о попытках захвата телебашни в Алма-Ате

Афганистан во власти талибов

Посол Китая сообщил об отправке гумпомощи 200 семьям в Афганистане

Массовые протесты в Казахстане

В МВД опровергли незаконную попытку ввоза оружия в Нур-Султан

В МВД опровергли незаконную попытку ввоза оружия в Нур-Султан

Что случилось этой ночью: пятница, 7 января

Массовые протесты в Казахстане

Журналисты казахстанского телеканала попали под обстрел в Алма-Ате

Массовые протесты в Казахстане

На въезде в Нур-Султан пресекли факты незаконного ввоза оружия

Массовые протесты в Казахстане

Террористы забаррикадировались в здании телеканала "Мир" в Алма-Ате

В Казахстане в ходе спецопераций задержано свыше 3 тыс. человек

В Казахстане в ходе спецопераций задержано свыше 3 тыс. человек

Северная Корея отказалась участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине

Северная Корея отказалась участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о нешироком распространении нового штамма COVID из Франции

ВОЗ сообщила о нешироком распространении нового штамма COVID из Франции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });