В администрации Токаева сообщили о попытках захвата телебашни в Алма-Ате

По словам первого замглавы администрации, мирных протестующих сменили мародеры и вооруженные террористы, среди которых были даже снайперы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате участники беспорядков совершили две попытки захвата телебашни Коктобе, заявил гостелеканалу "Хабар 24"первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев. Нападавшие были отбиты пограничниками.

"Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении", - добавил чиновник.

Ранее 7 января представитель комендатуры Алма-Аты заявил, что в здании телеканала "Мир" на площади Республики забаррикадировались террористы. Также сообщалось об обстреле телегруппы в городе, погиб водитель.

По словам Абаева, протесты в городе начались 3 января и сначала были мирными.

"Полиция, Нацгвардия принципиально не применили в отношении протестующих огнестрельное оружие. Однако позже голоса мирных протестующих затонули в призывах провокаторов к насилию и беспорядков. Толпу возглавили бандиты и террористы с оружием, с арматурами, дубинками, и коктейлями Молотова в руках, - продолжил Абаев. - Бандиты промышляли мародерством, а вторая организованная группа боевиков террористов осуществляла точечные нападения на оружейные магазины, отбирала средства связи у полиции. Захватчики действовали профессионально. Прежде всего они захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов в Алма-Ате".

По словам Абаева, среди террористов были снайперы, которые стреляли в силовиков.

"Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам. По всей видимости, использовалась собственная связь", - сказал чиновник.

Вслед за президентом Касым-Жомартом Токаевым Абаев сказал, что к 7 января правопорядок восстановили во всех регионах Казахстана и ситуация стабилизировалась. В Алма-Ате все административные здания вернулись под контроль властей, многие боевики убиты или задержаны.

"Прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистским организациям", - сказал Абаев.