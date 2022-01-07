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Замглавы администрации Токаева сообщил о гибели 18 силовиков

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Казахстане на стороне тех, кто штурмовал административные здания, действовали снайперы, всего погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, заявил гостелеканалу "Хабар 24" первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев.

"Известен как минимум один случай, когда обезглавили молодого курсанта", - добавил он.

По его словам, при штурме здания департамента полиции в Алма-Ате "со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками".

"Уничтожались камеры наружного наблюдения, средства связи и передачи аудио, визуальной информации. Главной целью были сотрудники органов правопорядка", - сказал Абаев.

По сведениям высокопоставленного чиновника, "на всех захваченных объектах террористы устанавливали баррикады и блокпосты", боевики контролировали все входы и выходы захваченных зданий и дежурили на каждом этаже.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Алма-Ата Даурен Абаев

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