Власти Алма-Аты сообщили, что террористы оказывают ожесточенное сопротивление

По словам замглавы администрации Алматы минувшей ночью "обострение ситуации" произошло в районе площади Республики

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Террористы в Алма-Ате оказывают сопротивление силовикам, зачистка продолжается, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

"Антитеррористическая операция продолжается. Минувшей ночью в районе площади Республики было обострение ситуации. Продолжаются зачистки. Здание акимата было полностью зачищено и отбито. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление", - сказал он агентству в пятницу.

По данным МВД Казахстана, при обеспечении порядка в стране погибли 18 силовиков, 748 пострадало. Полиция задержала в ходе беспорядков в Казахстане 2 298 человек.

Как отметили в МВД, обстановка в Алма-Ате останется наиболее сложной по республике.