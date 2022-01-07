Аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 9 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Алма-Аты не будет работать до 9 января, сообщает казахстанский гостелеканал "Хабар 24".

Ссылаясь на Министерство индустрии инфраструктурного развити, ведущий уточнил, что из Алм-Аты, Актау, Туркестана и Актобе отменены более двух десятков международных рейсов. Дозвониться в справочную аэропорта невозможно, связь отсутствует.

Утром в Минобороны России заявили, что российские миротворцы, которые прибыли в Казахстан по линии ОДКБ, помогли местным силовикам взять аэропорт Алма-Аты полностью под контроль. Сначала говорилось, что аэропорт возобновит работу днем 7 января, затем - что он будет закрыт до 21:00 вечера. Аэропорт Нур-Султана работает, хотя многие авиакомпании отменяют рейсы в Казахстан из соображений безопасности. Судя по сообщениям Минобороны России, Алма-Ата принимает российские военно-транспортные самолеты с мироотворцами и военной техникой.

Телеканал "Хабар 24" днем в пятницу сообщил, что авиакомпании отменили более 100 рейсов, еще около 15 рейсов задерживаются. Из Нур-Султана были возобновлены полеты в Атырау, Шымкент, Туркестан, а также Дубай и Москву.