В Казахстане восстанавливается внутреннее и международное авиасообщение

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Казахстане авиакомпании постепенно восстанавливают внутреннее и международное авиасообщение, сообщил гостелеканал "Хабар 24".

"С 15:00 возобновляются полеты в Атырау, Туркестан, Шымкент, а также Дубай и Москву. Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева продолжает работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Аэропорт Алма-Аты не будет работать до 21:00 (18:00 по Москве) 7 января. Ранее сообщалось, что аэропорт, освобожденный после захвата, не будет работать до середины дня пятницы.

В Минобороны России сообщили, что российские десантники, прибывшие в Казахстан с миссией ОДКБ, помогли местным силовикам взять этот аэропорт под полный контроль. В Алма-Ате продолжается спецоперация, ранее сообщалось о 26 погибших боевиках, 18 раненых и более 3000 задержанных.

Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, добавили в эфире "Хабара 24".

К утру в стране было полностью восстановлено движение пассажирских и товарных поездов, сообщила пресс-служба госкомпании "Казахстан темир жолы".

"Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции, закрытые из-за действий митинговавших, открыты для движения. В настоящее время все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения", - говорилось в пресс-релизе. Ранее из-за беспорядков были отменены 25 рейсов пассажирских поездов. По информации пресс-службы, из ранее отставленных 129 грузовых поездов временно простаивают 75 составов.