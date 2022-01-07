В беспорядках в Шымкенте пострадали десятки силовиков и мирных граждан

Задержанные признаются, что им платили деньги и давали энергетические напитки, передает гостелеканал "Хабар 24"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Во время беспорядков в Шымкенте различные травмы получили 60 человек, в больницы были доставлены военные, полицейские и простые граждане, которые выходили на улице посмотреть, что происходит, сообщил государственный телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД.

Телеведущий рассказал, что в Шымкенте террористы использовали оружие и бросали камни.

"Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, после них они теряли контроль над собой", - заявил в эфире Шынгыс Мукан, первый заместитель акима Шымкента.

Сейчас обстановка в Шымкенте спокойная, передает телеканал.

Отмечается, что в настоящее время обстановка в городе спокойная.

В Карагандинской области за последние сутки не зафиксировано ни одного факта нарушения порядка, также отметил ведущий "Хабар 24".

В Актобе в результате спецоперации было освобождено здание акимата, где мародеры повредили несколько кабинетов, мебель и оргтехнику. Сейчас здание ограждено, выставлена военная техника. Были задержаны несколько подозреваемых, в стычках пострадали семь сотрудников полиции.