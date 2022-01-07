В Атырау после беспорядков задержали больше ста человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Атырау задержаны 104 предполагаемых участника беспорядков, сообщил телеканал "Хабар 24", ссылаясь на данные местных властей.

По этой же информации, в городе было повреждено семь полицейских машины, были ранены 35 силовиков, четверо из них находятся в больницы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Телеведущий добавил, что сейчас ситуация в регионе стабилизировалась, общественный транспорт и рынок работают в обычном режиме.