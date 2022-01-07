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Число пострадавших в Кызылординской области выросло до 182 человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Кызылординской области Казахстана за медпомощью обратились 182 человека, пострадавших в ходе беспорядков, госпитализированы 56 человек, 25 из них находятся в реанимации, сообщил телеканал "Хабар 24".

Ранее в пятницу сообщалось о 168 пострадавших в этом регионе.

МВД Казахстана сообщило, что по всей стране задержаны 3811 участников беспорядков, еще 26 подозреваемых убиты и столько же ранены.

По словам представителей властей, отдельные нападения и столкновения в стране продолжаются. С 5 января в стране действует режим ЧП, отключен интернет. В страну прибывают миротворцы из стран ОДКБ.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Казахстан Кызылорда

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