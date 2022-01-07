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В Байконуре введен повышенный уровень террористической опасности

Кроме того, из-за коронавируса в городе запретили собираться больше чем по трое

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Глава администрации Байконура Константин Бусыгин с полудня 7 января до полуночи 19 января ввел в городе повышенный, "синий" уровень террористической опасности в связи с протестами и беспорядками во всей стране.

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Введенные дополнительные меры и временные ограничения направлены исключительно на обеспечение безопасности личности, общества и государства на территории города, заверили в мэрии и призвал людей не поддаваться панике, не верить слухам и сохранять спокойствие.

"Ситуация в городе Байконур остается стабильной и контролируемой", - указывается в сообщении властей. Предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы города Байконур работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.

Кроме того, в горадминистрации заявили, что введен запрет собираться больше чем по трое из-за пандемии коронавируса.

"Обращаем ваше внимание на то, что передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо", - говорится в сообщении.

Ранее Бусыгин через пресс-службу сообщил, что ввел в городе на тот же срок комендантский час и запретил продажу спиртного кроме как в кафе и ресторанах. Выходить на улицы с 23 часов до 6 будет можно только в аптеку, с работы или на работу. Предприятия должны будут закрываться в 22 часа вечера. Также на предприятиях будут сформированы народные дружины, дружинников полиция будет привлекать к патрулированию.

Также по ночам не будут работать КПП на въездах в город. Чиновники и представители "Роскосмоса" решают вопрос по перевозке в Байконур местных жителей и сотрудников, выезжавших на праздники, а также по эвакуации людей из Байконура в Россию.

Ранее в городской администрации и "Роскосмосе" говорили, что обстановка в городе и на космодроме остается спокойной, усилена охрана объектов космодрома.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Байконур Казахстан Константин Бусыгин Роскосмос

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