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NBC заявил о согласии США обсуждать сокращение военного присутствия на востоке Европы

По данным телеканала, в Вашингтоне считают это возможным при условии аналогичных шагов России

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Администрация США на предстоящий консультациях с Россией готова обсудить возможность сокращения военного присутствия на востоке Европы при условии, что Москва тоже будет готова на подобные меры, сообщает NBC News со ссылкой на знакомые с американской позицией источники.

По данным телеканала, администрация президента США Джо Байдена не уверена в готовности РФ к "серьезным дискуссиям", но если Москва будет к ним готова, американские официальные лица предложат обсудить сокращение присутствия сил США и России в Восточной Европе, а также уменьшение масштабов учений в этом регионе.

Уточняется, что речь может пойти о численности американских воинских контингентов в странах Балтии и в Польше, а также о том, чтобы заранее предупреждать друг друга о перемещении сил. Американцев же интересуют переговоры по поводу ракет "Искандер" в Калининграде, отмечается в сообщении.

"Если окажется, что Россия готова обсуждать сокращение присутствия в регионе, США будут готовы обсуждать конкретные шаги", - приводит телеканал слова неназванного американского чиновника.

Источники NBC News пояснили, что США будут ждать от России обязательств сократить военное присутствие на своих западных границах. При этом они подчеркивает, что отвода войск от границ с Украиной будет в данном случае недостаточно.

США Россия Восточная Европа НАТО

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