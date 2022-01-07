США будут поднимать тему Украины на всех площадках диалога с Россией

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты намерены говорить о действиях России против Украины на всех ближайших переговорах с участием Москвы, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"На всех этих форумах мы будем говорить о том, что агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям", - заявил Блинкен на пресс-конференции.

Он отметил, что обсуждение любых вопросов с Россией может быть успешным при условии деэскалации на границах с Украиной. Госсекретарь добавил, что США готовы содействовать выполнению Минских соглашений, но и Москва должна проявить готовность участвовать в этом процессе.

В видеообращении Блинкен заявил, что Вашингтон готов к конструктивному диалогу с Москвой, подчеркнув, что России не удастся в ходе контактов отвлечь США от главных с их точки зрения вопросов - в частности, кризиса на российско-украинской границе.

"Мы полностью привержены содержательному двустороннему диалогу с Россией - так же, как мы полностью привержены консультациям и координации с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Европейским союзом во всех наших обсуждениях в любых форматах", - заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что если Россия готова пойти навстречу "по вопросу о собственном опасном и дестабилизирующем поведении", на следующей неделе США вновь выразят готовность к повышению транспарентности, к внедрению новых мер по снижению рисков и активизации усилий по ответным мерам на ядерные и другие угрозы европейской безопасности.

Блинкен отметил, что США предпочитают решать кризис на российско-украинской границе путем дипломатического взаимодействия с РФ по разным каналам. По его словам, именно в этом заключается суть проведения на следующей неделе диалога по стратегической стабильности между Россией и США, Совета НАТО - Россия и заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Он выразил надежду на достижение прогресса в ряде главных вопросов с Москвой.

"Если у России есть законные обеспокоенности в отношении наших действий, США, наши союзники по НАТО, наши партнеры по ОБСЕ готовы их выслушать и отреагировать на них", - добавил госсекретарь США.

При этом он отметил, что США готовы к работе с РФ по ряду вопросов при условии, что это будут не односторонние американские меры.

"Речь тут не может идти о дороге с односторонним движением", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Блинкен напомнил, что США готовы обсуждать с РФ вопросы о снижении рисков конфликтов, о снижении ядерной и неядерной угрозе в Европе, о большей транспарентности в военной сфере.

Представители России и США проведут переговоры по гарантиям безопасности в Женеве 10 января. Также 12 января в Брюсселе состоится Совет Россия - НАТО, а 13 января пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ.