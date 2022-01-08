Российский посол в США назвал НАТО "рудиментом холодной войны"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Стремление НАТО расшириться на восток не соответствуют стремлению обеспечения европейской безопасности, заявил изданию Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.

"Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимой безопасности в Европе", - сказал дипломат.

Он отметил, что "трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны".

Данные слова прозвучали в преддверии ряда встреч с участием Москвы: 9-10 января в Женеве пройдут двусторонние переговоры России и США, 12 января состоится Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.