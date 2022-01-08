Пресс-секретарь Назарбаева сообщил, что первый президент находится в Нур-Султане

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана и поддерживает связь с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщил "Интерфаксу" в субботу его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Елбасы (лидер нации - ИФ) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", - сказал он.

Как сообщил Укибай, также у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств.

Пресс-секретарь отметил, что Назарбаев призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны.