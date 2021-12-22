Запуск телескопа James Webb перенесен на сутки из-за плохой погоды

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Запуск космического телескопа James Webb ("Джеймс Уэбб"), планировавшийся на 24 декабря, переносится на сутки из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает NASA.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома во Французской Гвиане, 256-я миссия ракеты-носителя Ariane с телескопом на борту, изначально планировавшаяся на 24 декабря, перенесена", - говорится в сообщении на сайте управления.

Новой датой запуска выбрано 25 декабря. По плану ракета должна стартовать в 15:20 по московскому времени.

Также в NASA отметили, что ракета-носитель Ariane-5 и "космическая обсерватория", помещенная под ее обтекатель, находятся в стабильном и безопасном состоянии.

Этот перенос стал третьим для миссии за последний месяц.

Ранее пуск переносился из-за незапланированного отстегивания одного из зажимов, который удерживает телескоп пристыкованным к переходному отсеку, во время подготовки телескопа к пристыковке к переходному отсеку ракеты-носителя в цехе вертикальной сборки. Отстегивание привело к тому, что по всему телескопу прошла вибрационная волна. Был созвана комиссия, по итогам которой, было выявлено, что в результате инцидента ущерба James Webb нанесено не было.

Второй раз запуск откладывался на несколько суток из-за проблемы с кабелем, который соединяет телескоп с наземным оборудованием.

James Webb - орбитальная инфракрасная обсерватория, которая заменит космический телескоп Hubble. Выйдя на орбиту, он станет самым большим в мире космическим телескопом.

Первоначально он назывался "Космический телескоп нового поколения". В 2002 году переименован в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба (1906-1992), возглавлявшего NASA в 1961-1968 годах, во время реализации программы "Аполлон".

James Webb был разработан с целью продолжить и дополнить исследования космического телескопа Hubble, обладая по сравнению с ним большим охватом диапазона длин волн и улучшенной в 100 раз чувствительностью.

Телескоп обладает составным зеркалом 6,5 метра в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 м, также аппарат оборудован рядом спектрографов, коронаграфов и камер для более качественного исследования Солнечной системы, чем его предшественники.

По плану "космическая обсерватория должна стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе Ariane-5, разработанной европейской частной компанией Arianespace.

По замыслу разработчиков, ракета должна вывести аппарат на орбиту, после чего James Webb самостоятельно продолжит четырехнедельный путь к своему пункту назначения - второй точке Лагранжа системы Солнце-Земля.

Достигнув намеченной орбиты, James Webb начнет исследования космоса для поиска причин формирования вселенной и знаков потенциальной жизни на тысячах экзопланет, обнаруженных учеными в последние годы. В миссии принимают участие NASA, а также ESA и Канадское космическое агентство (CSA).

Ориентировочная стоимость проекта составляет 9,8 млрд долларов.

Hubble был запущен 24 апреля 1990 года. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ.