Маленькая девочка стала жертвой обстрела автомобиля в Алма-Ате

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Четырехлетняя девочка погибла в результате обстрела автомобиля в Алма-Ате, сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в республике Аружан Саин.

"Аружан Саин рассказала, что 7 января машина с четырьмя детьми ехала в Алматы по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева. Автомобиль обстреляли. В результате умерла четырехлетняя девочка", - сообщил телеграм-канал Tengrinews.kz.

Накануне Саин сообщала о гибели 11-летнего мальчика в Алма-Ате 5 января. Он гулял с родителями, когда раздался выстрел. 7 января тяжелое огнестрельное ранение получил 15-летний подросток.

2 января в Жанаозене (Мангистауская область, западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране и столкновения с силовиками.

В стране введен режим чрезвычайного положения, страны ОДКБ направили в Казахстан своих военных в составе миротворческих сил.

В воскресенье пресс-служба президента страны Касыма-Жомарта Токаева сообщила о стабилизации ситуации.