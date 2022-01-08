В Алма-Ате в ходе беспорядков от огнестрельного ранения погиб ребенок

Между тем официальные органы Казахстана пока не обновляют данные о погибших в ходе беспорядков

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Алматы от огнестрельного ранения в ходе беспорядков погиб ребенок, еще один ранен, сообщила уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин.

"5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок. Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым", - рассказала она в субботу.

"7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец. Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики", - проинформировала Саин.

Между тем официальные органы Казахстана пока не обновляют данные о погибших в ходе беспорядков. Так, в оперативном штабе МВД ссылаются на отсутствие информации о числе погибших сотрудников правоохранительного блока. Также не озвучиваются данные о погибших и пострадавших среди участников беспорядков и мирных жителей.

Последний раз информация о погибших среди сотрудников правоохранительных органов озвучивалась 6 января. Тогда оперативный штаб МВД приводил данные о 18 погибших сотрудниках органов внутренних дел, военнослужащих национальной гвардии и о 748 пострадавших.

7 января в МВД сообщали о 26 ликвидированных и 26 раненных участниках беспорядков.

Между тем, глава государства Касым-Жомарт Токаев распорядился объявить 10 января днем траура по погибшим в ходе беспорядков "в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны".