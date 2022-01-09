Пресс-служба Токаева сообщила о стабилизации ситуации по всему Казахстану

Нур-Султан после массовых беспорядков Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, доложили президенту страны Касым-Жомарту Токаеву на заседании оперативного штаба в воскресенье.

"Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения", - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Согласно сообщению, в настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев.

Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране. Он поручил создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий беспорядков в отдельных регионах.

В воскресенье под председательством Токаева состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, и.о. министра внутренних дел.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты и столкновения с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, Совет организации принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Руководит действиями миротворцев в Казахстане командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков. Численность российского контингента официально не называется.