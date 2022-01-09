Власти сообщили о задержании в Алма-Ате 850 участников беспорядков

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате задержали 850 участников беспорядков и мародеров, следует из распространенной в воскресенье официальной сводки городского акимата.

Под защиту взяты резиденция президента, акимат города, площадь Республики, микрорайон "Думан", район вокруг торгового центра "Карсити", Ауэзовский и Наурызбайский районы. "Спецоперация в городе продолжается", - сообщили власти.

Тем временем оперативный штаб Казахстана распространил информацию о том, что правоохранительные органы задержали в Кызылорде 225 человек, из них 27 названы террористами. Возбуждены 50 уголовных дел, выявлены девять фактов нарушения режима ЧП, говорится в сообщении телеграм-канала штаба.

2 января в городе Жанаозен (Мангистауская область на западе Казахстана) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алма-Ате произошли столкновения демонстрантов с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. До 19 января на территории страны ввели чрезвычайное положение. 6-7 января беспорядки продолжились, в Алма-Ате и других городах орудовали мародеры. В результате в Казахстан были направлены миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).