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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число задержанных участников беспорядков в Казахстане достигло 5 969

Число задержанных участников беспорядков в Казахстане достигло 5 969
Столкновения в Алма-Ате
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане достигло 5 969 человек, среди них есть иностранцы, силовики продолжают зачистки, передает телеканал "Хабар 24".

Кроме того, как сообщили на заседании оперативного штаба, силовики продолжают зачистки, во всех регионах ситуация стабилизировалась, добавил ведущий.

"Правоохранительные органы освободили все прежде захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов. Также идет поиск и задержание террористов", - сообщил телеканал.

Ранее в воскресенье власти сообщили о задержании 850 участников протестов в Алма-Ате и около четырехсот - в Шымкенте.

Беспорядки в Казахстане начались на фоне протеста против повышения цен на сжиженный газ. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

Страны ОДКБ направили в Казахстан своих военных в составе миротворческих сил.

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