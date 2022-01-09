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МИД Киргизии потребовал от Казахстана освободить задержанного киргизского музыканта

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - МИД Киргизии призвал казахстанских коллег незамедлительно освободить задержанного в Алма-Ате музыканта Викрама Рузахунова.

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"Заместитель министра иностранных дел Киргизии Азизбек Мадмаров вручил послу Казахстана Рапилю Жошыбаеву ноту относительно задержания киргизстанца Викрама Рузахунова с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время", - сообщила в воскресенье пресс-служба МИД.

По ее данным, Жошыбаев заявил, что озабоченность киргизской стороны будет оперативно доведена до руководства МИД Казахстана, и обещал предоставить более детальную информацию, сообщив, что в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего.

Кроме того, состоялся телефонный разговор первого замглавы МИД Киргизии Нурлана Ниязалиева с казахстанским коллегой Маратом Сыздыковым. В ходе разговора Ниязалиев выразил обеспокоенность киргизской стороны и призвал казахстанскую сторону публиковать проверенную и достоверную информацию относительно участия иностранных граждан в беспорядках в Казахстане.

В МИД сообщили, что министр Руслан Казакбаев поддерживает постоянную прямую связь с руководством МИД Казахстана и держит на постоянном контроле ситуацию с пребыванием граждан Киргизии, которые проживают и осуществляют трудовую деятельность в соседней стране.

В воскресенье телеканал "Казахстан" обнародовал видеозапись признания Рузахунова в том, что ему предложили 90 тысяч тенге для участия в протестах в Алма-Ате. В МВД Киргизии сообщили со ссылкой на родственников, что музыкант часто гастролировал в Алма-Ате, а перед Новым годом его пригласили в город для проведения концертов.

Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил в воскресенье журналистам, что Рузахунов не является террористом.

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Хроника 03 – 09 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Киргизия Казахстан Викрам Рузахунов

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