В Бишкеке узнали музыканта в мужчине, заявившем о плате за участие в протестах в Алма-Ате

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Задержанный в Казахстане за участие в беспорядках киргизский гражданин является джазовым музыкантом, сообщила пресс-служба МВД Киргизии.

"По данным родственников, киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в Алматы для проведения концертных программ. Билет в Алматы приобретен 16 декабря 2021 года, и 2 января в 20:00 (17:00 по Москве) он улетел в город Алматы", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, родственников у Рузахунова в Казахстане нет, он ездил в соседнюю республику по приглашениям на концерты и музыкальные фестивали. Обстоятельства его задержания выясняются.

Ранее государственный телеканал "Казахстан" обнародовал видеозапись признания задержанного гражданина Киргизии о том, что ему предлагали деньги за участие в протестах в Алма-Ате. "Первого числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет, второго числа я прилетел в Алматы, меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана. Я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил вернуться домой, и меня задержали военные", - сказал киргизский гражданин.

По данным МВД Казахстана, в результате беспорядков в стране были задержаны почти шесть тысяч человек.

В городе Жанаозен (Мангистауская область на западе Казахстана) 2 января начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алм-Ате произошли столкновения демонстрантов с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

До 19 января на территории страны ввели чрезвычайное положение. 6-7 января беспорядки продолжились, в Алма-Ате и других городах орудовали мародеры. В результате в Казахстан были направлены миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).