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Киргизия отправила Казахстану ноту в связи с задержанием своего гражданина

В Бишкеке проходит митинг в поддержку Викрама Рузахунова

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Власти Киргизии направили ноту в Казахстан в связи с задержанием киргизского гражданина Викрама Рузахунова за участие в беспорядках, сообщил в воскресенье журналистам замглавы киргизского правительства, руководитель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.

"Официальных обращений к нам не было, но мы направили ноту в Казахстан. Он не является террористом, да, он может быть, каким-то образом оказался не в том месте, эти обстоятельства надо выяснить", - заявил Ташиев у здания казахстанского посольства в Бишкеке.

По его словам, задержанный является "добропорядочным гражданином страны, музыкантом, общественником". "Те, кто проводит расследование, они, наверное, ошиблись", - сказал Ташиев.

"Мы не оставим своего гражданина в беде, тем более по ложным обвинениям. Мы готовы провести совместное расследование и защитить наших граждан в Казахстане. Нас задевает, что показывают нашего гражданина в таком свете. Мы будем выяснять обстоятельства", - отметил он.

К посольству Казахстана в Бишкеке на митинг в поддержку Рузахунова пришли около 20 человек, в основном артисты и музыканты. Они требуют разобраться в ситуации и поскорее вернуть музыканта на родину.

Между тем пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев заявил в воскресенье "Интерфаксу", что власти страны надеются на тщательное расследование обстоятельств задержания киргизского гражданина в Казахстане.

"Вызывает озабоченность публикации в ряде зарубежных СМИ, в которых джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова пытаются выставить деструктивным элементом, приехавшим в Казахстан якобы для участия в митингах. Мы надеемся, что в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего", - сказал Султанбаев.

По его словам, в настоящее время по линии внешнеполитических ведомств и МВД двух государств ведется работа по выяснению обстоятельств задержания Рузахунова.

Ранее государственный телеканал "Казахстан" обнародовал видеозапись признания задержанного гражданина Киргизии в том, что ему предложили 90 тысяч тенге для участия в протестах в Алма-Ате.

В МВД Киргизии сообщили со ссылкой на родственников, что музыкант часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне нового года он был приглашен в город для проведения концертов.

Хроника 03 – 09 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Киргизия Казахстан

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