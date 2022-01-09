МИД Киргизии сообщил об эвакуации 14 граждан страны из Казахстана

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Власти Киргизии эвакуировали из Казахстана 14 граждан республики, сообщает пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства в воскресенье.

"9 января специально организованным транспортом возвращено на родину 14 граждан Киргизии, в том числе женщины и дети", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в связи с отменой регулярного авиарейса в международном аэропорту города Нур-Султан, по поручению министерства посольством Киргизии в Казахстане проводится работа по возвращению на родину железнодорожным путем 15 граждан республики, отметили в пресс-службе.

Министерством ведется работа с казахской стороной по безопасному возвращению указанных граждан в Киргизию, добавили в МИД.