Президент Казахстана сменил двух замглавы комитета национальной безопасности

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должностей двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности Марата Осипова и Даулета Ергожина, сообщила в воскресенье вечером его пресс-служба.

По информации сайта президента Казахстана, "Косжанов Бакытбек назначен заместителем председателя КНБ республики Казахстан; Амерханов Аскар назначен заместителем председателя КНБ республики Казахстан".

5 января стало известно, что Токаев назначил новым главой Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Его предшественник Карим Масимов, занимавший пост с 2016 года, был освобожден от должности, а 8 января - задержан по подозрению в госизмене.

Также глава государства сменил заместителя председателя КНБ - директора Службы специального назначения "А". Новым заместителем вместо Ануара Садыкулова указом президента был назначен Берик Кунанбаев.