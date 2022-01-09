Президент Казахстана посмертно наградил 16 погибших силовиков и военных

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 погибших в ходе беспорядков сотрудников силовых структур и военнослужащих, сообщила в воскресенье его пресс-служба.

Орденом "Айбын" первой степени награждены начальник отдела департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области Дастан Адилбай, инспектор специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Алматинской области Дархан Барганаев, старший офицер пограничной академии Комитета национальной безопасности Жандос Жагалбаев, начальник кафедры пограничной академии Комитета национальной безопасности Андрей Кабдинов, участковый инспектор полиции управления полиции города Тараза Рахат Сланбеков.

Орденом "Айбын" второй степени посмертно наградили командира отделения пограничной академии КНБ Жайык Адылкан, полицейского-водителя департамента полиции Алма-Аты Нурболсына Алмасова, военнослужащего Айбата Аманова, полицейского-водителя управления полиции Алма-Аты Алена Асылханова, курсанта пограничной академии Мейрхана Битима, старшего контролера учреждения ЛА-155/16 департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области Ербола Ержанова, курсанта пограничной академии Даулета Жупарбекова, полицейского-водителя управления полиции Алма-Аты Рината Камбетова, военнослужащего Мадияра Кайсарова, оператора воинской части Габдоллу Смаилканова.

Медалью "За воинскую доблесть" награжден младший оперуполномоченный КНБ Адиль Нуркенов.

Беспорядки в Казахстане начались в январе на фоне протеста против повышения цен на сжиженный газ. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

Страны ОДКБ направили в Казахстан своих военных в составе миротворческих сил. Командующий ВДВ России Андрей Сердюков заявил, что миротворцы будут оставаться на территории страны до полной стабилизации ситуации.