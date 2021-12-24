Польша заявила о 40 тыс. беженцев, пытавшихся проникнуть в страну из Белоруссии за год

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В течение 2021 года около 40 тыс. беженцев пытались незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Об этом сообщила польская Погранслужба в твиттере.

"Вчера, 23.12, границу Польши и Белоруссии пытались незаконно пересечь 26 человек. В этом месяце таких попыток было 1,5 тыс., с начала года - 39,5 тыс.", - говорится в сообщении ведомства.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима". Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в этом году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.

Правозащитники сообщали о выявленных фактах насилия со стороны и белорусских, и польских силовиков в отношении мигрантов. Amnesty International опросила в общей сложности 75 человек. Всего были получены сведения о 192 пострадавших.