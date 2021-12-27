Более 30 мигрантов попытались прорваться через польскую границу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - За воскресенье нелегально перейти польско-белорусскую границу пытались всего шесть беженцев. Об этом сообщили в твиттере Погранслужбы Польши.

Однако, по ее данным, после полуночи в понедельник большая группа беженцев пыталась силой прорваться в Польшу из Белоруссии.

"Сегодня после полуночи на участке, охраняемом подразделением Погранслужбы в районе населенного пункта Мельник, группа из 36 иностранцев силой форсировала границу. В сторону польских патрулей бросали камни. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Ранее в польской Погранслужбе заявили, что в этом году из Белоруссии в Польшу пытались нелегально попасть 39,5 тыс. мигрантов.

Как сообщалось, из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в этом году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.

Ситуация осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".