The Guardian заявила, что западные наблюдатели скептически оценивают переговоры РФ с Западом

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Достижение серьезных конкретных результатов на предстоящих на этой неделе переговорах России с США, НАТО и ОБСЕ маловероятно, пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на мнение наблюдателей.

"Мало кто из дипломатических наблюдателей, если таковые вообще имеются, ожидает быстрой сделки по урегулированию кризиса на этой неделе, возможно обратное - полный крах", - отмечает издание.

По данным издания, по итогам переговоров должно стать ясным, "заинтересована ли Россия в переговорах по своим предложениям или они были разработаны для того, чтобы их отвергли, создавая таким образом предлог для войны, на которую руководство России уже решилось".

"Занизьте планку своих ожиданий, а затем снизьте ее еще немного", - цитирует газета заместителя директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинду Харинг.

Эксперт подчеркнула: "Следите за требованиями Москвы на встречах. Если Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО больше никогда не расширялось, мы будем знать, что Москва готовится к войне на Украине".

Издание отмечает, что у России и Запада остается возможность компромисса по проблеме расширения НАТО на восток и членства Украины в альянсе.

Администрация Байдена и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключили "возможность подчинения требованиям России о недопущении членства Украины в альянсе". В то же время, можно было бы декларировать, что Украина станет членом альянса в перспективе, однако, с учетом большого количества препятствий, которые надо будет преодолеть для этого, процесс затянется на длительный срок, пишет The Guardian.

По мнению газеты, "это может быть приемлемо в Вашингтоне и столицах НАТО, но для президента Путина этого может оказаться недостаточно".

"Честно говоря, я был бы удивлен, если бы произошло", - сказал изданию один из европейских дипломатов.

Одной из перспективных тем, по которым возможны договоренности, является ограничение войск, ракет и военных учений в Европе, считает политолог университета Нью-Йорка Раджан Менон.

Россия может получить заверения, что "в ближайшее время Украина не вступит в НАТО, и гарантии, что на Украине не будет ударного оружия - боевых самолетов, ракет, или баз США", приводит его слова газета. "Но будут ли русские настаивать на том, чтобы это было изложено в письменной форме? Это самое трудное", - подчеркивает эксперт.

Он отметил, что Москва настаивает на том, что для отвода войск от украинской границы будет достаточно юридически сформулированных гарантий безопасности". Россия должна на переговорах добиться "чего-нибудь, чтобы не выглядеть по-настоящему слабой".

"Учитывая нынешние политические реалии, уверен ли я, что сделка состоится? Нет, вовсе нет. Я думаю, что это будет очень, очень рискованно", - сказал Менон.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал сложной, но деловой состоявшуюся в воскресенье в Женеве встречу, предваряющую запланированные на 10 января переговоры с США по гарантиям безопасности.

"Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть лёгким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", - сказал он журналистам в Женеве.

Отвечая на вопрос, есть ли оптимизм в связи с предстоящими переговорами, Рябков сказал: "Я оптимизма никогда не теряю, всегда руководствуюсь оптимизмом".

Как сообщалось, переговоры Россия-США состоятся 10 января в Женеве, Россия-НАТО 12 января и Россия-ОБСЕ 13 января в Брюсселе.