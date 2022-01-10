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Рябков исключил уступки на переговорах с США по безопасности

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США должны быть готовы к компромиссам на переговорах с Россией в Женеве, отклонений от озвученных Москвой подходов быть не может, заявил "Первому каналу" замглавы МИД Сергей Рябков. Запись была сделана 9 января в Женеве.

9 января там прошли предварительные переговоры с американской стороной, замминистра назвал эту встречу сложной, но деловой.

10 января Рябков должен встретиться с первой замгоссекретаря США Уенди Шерман. Госдеп уже предупредил, что на этой встрече будут затронуты только некоторые двусторонние вопросы, а вопросы безопасности в Европе будут обсуждаться только с участием европейцев. По словам представителя МИД Марии Захаровой, после переговоров, ориентировочно в 20:-- по московскому времени намечается выход Рябкова к журналистам.

Переговоры формата Россия-НАТО пройдут 12 января, Россия-ОБСЕ - 13 января в Брюсселе.

МИД НАТО США Сергей Рябков Европа Уенди Шерман

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