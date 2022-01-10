Заседание комиссии НАТО-Украина пройдет в понедельник

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В понедельник, 10 января 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину, сообщила пресс-служба альянса.

"Вице-премьер Стефанишина примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина, которое пройдет под председательством генерального секретаря НАТО", - говорится в пресс-релизе на сайте блока.

По итогам генсек и украинский вице-премьер проведут совместную пресс-конференцию, говорится в сообщении. Наблюдатели обращают внимание, что заседание комиссии состоится перед серией встреч: Россия-США 10 января в Женеве, Россия-НАТО 12 января и Россия-ОБСЕ 13 января в Брюсселе. Одной из тем, как сообщалось, будет украинский вопрос. Накануне Столтенберг заявил, что компромиссы с Россией по ряду вопросов безопасности возможны, однако за одну встречу они недостижимы, заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы работать над более хорошими отношениями", - заявил он газете Financial Times.

Генсек добавил: "Мы в прошлом уже доказывали, что можем делать компромиссы и находить с Россией решения проблем", и пояснил, что для этого, вероятно, потребуется не одна, а "серия встреч".

"Есть возможность вместе найти путь вперёд, политический путь. Есть возможность решить вопрос об опасениях России", - считает он.

При этом генсек в очередной раз предупредил, что НАТО не намерено отказываться от принципа "открытых дверей", означающего, что любая страна, в том числе, Украина, может претендовать на вступление в альянс.