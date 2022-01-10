Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Заседание комиссии НАТО-Украина пройдет в понедельник

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В понедельник, 10 января 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину, сообщила пресс-служба альянса.

В миреСтолтенберг счел возможными компромиссы с РоссиейСтолтенберг счел возможными компромиссы с РоссиейЧитать подробнее

"Вице-премьер Стефанишина примет участие в заседании комиссии НАТО-Украина, которое пройдет под председательством генерального секретаря НАТО", - говорится в пресс-релизе на сайте блока.

По итогам генсек и украинский вице-премьер проведут совместную пресс-конференцию, говорится в сообщении. Наблюдатели обращают внимание, что заседание комиссии состоится перед серией встреч: Россия-США 10 января в Женеве, Россия-НАТО 12 января и Россия-ОБСЕ 13 января в Брюсселе. Одной из тем, как сообщалось, будет украинский вопрос. Накануне Столтенберг заявил, что компромиссы с Россией по ряду вопросов безопасности возможны, однако за одну встречу они недостижимы, заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы работать над более хорошими отношениями", - заявил он газете Financial Times.

Генсек добавил: "Мы в прошлом уже доказывали, что можем делать компромиссы и находить с Россией решения проблем", и пояснил, что для этого, вероятно, потребуется не одна, а "серия встреч".

"Есть возможность вместе найти путь вперёд, политический путь. Есть возможность решить вопрос об опасениях России", - считает он.

При этом генсек в очередной раз предупредил, что НАТО не намерено отказываться от принципа "открытых дверей", означающего, что любая страна, в том числе, Украина, может претендовать на вступление в альянс.

США НАТО Йенс Столтенберг Украина

Новости
Пандемия коронавируса

В ЕС понадеялись открыть границы для россиян после одобрения "Спутника V"

Массовые протесты в Казахстане

МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках

МИД Казахстана заявил об участии в беспорядках людей с опытом в горячих точках
Массовые протесты в Казахстане

Антонов счел работу миротворцев ОДКБ в Казахстане эффективной

Антонов счел работу миротворцев ОДКБ в Казахстане эффективной

Пассажирам застрявшего в Симферополе авиарейса отказали в размещении в гостинице

Шерман предупредила Рябкова, что США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность

Шерман предупредила Рябкова, что США не будут обсуждать с РФ европейскую безопасность

В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек

В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек

Рябков сообщил, что предварительная встреча с США была деловой и сложной

Столтенберг счел возможными компромиссы с Россией

Столтенберг счел возможными компромиссы с Россией
Массовые протесты в Казахстане

Минздрав Казахстана не подтвердил гибель 164 человек в результате беспорядков

Минздрав Казахстана не подтвердил гибель 164 человек в результате беспорядков
Пандемия коронавируса

На Кипре обнаружили вариант коронавируса с признаками "дельты" и "омикрона"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });