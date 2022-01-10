Переговоры США и РФ по гарантиям безопасности пройдут в понедельник в Женеве

Обе стороны не испытывают оптимизма в преддверии встречи

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Женеве в понедельник пройдут российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

Встреча, как ожидается, начнётся в районе 9:00 по местному времени (11:00 МСК) и будет проходить в постпредстве США в Женеве.

Ранее лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден условились, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем трекам: двусторонние Россия и США - в Женеве, Россия и НАТО - в Брюсселе, заседание Совета запланировано на 12 января, и в Вене - по линии ОБСЕ, 13 января.

Российскую межведомственную делегацию, прибывшую в Женеву накануне, возглавляют замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин. Визави Рябкова - первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. С ней в Женеву прибыли замгоссекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс и ряд представителей Совета нацбезопасности, Пентагона и американского военного командования. Среди участников с американской стороны значится зампомощника госсекретаря США Крис Робинсон, курирующий связанные с Евразией вопросы.

Также в Женеве будут помощник главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер, начальник операций при Объединенном комитете начальников штабов ВС США генерал Джеймс Мингас.

Вопрос поставлен

18 ноября 2021 года выступая на коллегии МИД РФ президент Владимир Путин заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах страны и призвал внешнеполитическое ведомство страны добиваться предоставления серьезных и долгосрочных гарантий обеспечения безопасности на этом направлении.

"Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны. И второе - нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович (Лавров) о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении", - сказал тогда Путин.

Уже 1 декабря Сергей Лавров сообщил о подготовке инициатив в русле поручения президента Путина: "Готовим соответствующие инициативы. (...) На любые недружественные шаги продолжим реагировать жестко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов. (...) Чем заниматься нагнетанием напряженности и русофобской риторики, гораздо разумнее и полезнее объединить усилия по решению глобальных проблем".

7 декабря по видеосвязи состоялся разговор лидеров РФ и США, в ходе которого Путин заявил Байдену о серьезной заинтересованности России в гарантиях, исключающих расширение НАТО на восток и изложил российские предложения на этот счёт.

Получите - отзовитесь

15 декабря Россию посетила помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которой в ходе встречи в МИД РФ были переданы предложения Москвы, направленные на выработку юридических гарантий обеспечения безопасности России. Тогда же стало известно, что представителем от РФ на переговорах с США по гарантиям безопасности в Европе будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

17 декабря на сайте МИД РФ были опубликованы проекты договора с США и соглашения с НАТО. Проект договора с США состоит из восьми статей. Туда, в частности, включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приёма в Альянс бывших республик СССР, отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности вне нацтерриторий и в местах, откуда они могут поразить территорию другой стороны. Кроме того, в проекте договора содержится запрет на развертывание ядерного оружия вне национальной территории, РФ настаивает на вывозе из Европы американского ядерного оружия и уничтожении всей имеющейся инфраструктуры для его развертывания.

Сторонам предложено поддерживать диалог по совершенствованию механизмов предотвращения опасной военной деятельности в открытом море и в воздушном пространстве над ним, включая согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов.

Кроме того, в документе отмечается, что в своих отношениях Москва и Вашингтон должны придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела друг друга, "включая отказ от поддержки организаций, групп и отдельных лиц, выступающих за неконституционную смену власти, а также любых действий, имеющих целью изменение политического или социального строя одной из сторон".

Без ультиматумов и дедлайнов

В декабре в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Рябков заявил, что переданные предложения не являются ультиматумом, однако призвал не недооценивать серьёзность предупреждений российской стороны.

"Мы не разговариваем языком ультиматумов ни с кем, мы подходим очень ответственно к собственной безопасности и безопасности других. Здесь вопрос не в том, выдвинули ли мы какой-то ультиматум, его нет. А вопрос в том, что серьезность нашего предупреждения нельзя недооценивать", - говорил замминистра.

Он подчёркивал необходимость срочного, безотлагательного начала переговоров по гарантиям безопасности, отмечая при этом, что никаких дедлайнов Москва не устанавливает.

Замминистра подчеркнул, что для переговоров по гарантиям безопасности американцам был предложен отдельный трек, отдельный от российско-американских консультаций по стратстабильности.

Комментируя предположения о том, что некоторые предложения Москвы могут оказаться "заведомо неприемлемы" для США и НАТО, Рябков говорил, что в России так не считают, так как "ситуация, которая сложилась в Европе и в Евразии в последнее время, настолько радикально отличается от того, что было раньше, что здесь неприменимы никакие шаблоны, никакие стандарты из старого опыта". Он также отмечал, что Россия призывает коллег "отрешиться от прошлого, взглянуть на все по-новому, и начать писать наши отношения с чистого листа", и рассматривает переданные США проекты соглашения "даже не в качестве отправной точки, а в качестве платформы, базы, основы будущих договоренностей".

Не заболтай!

В Вашингтоне с ответом на предложения Москвы не спешили, несмотря на неоднократные призывы РФ как можно скорее отреагировать на переданные документы.

Спустя несколько дней после публикации документов на сайте МИД РФ в Белом доме заявили, что некоторые предложения Москвы неприемлемы. Одновременно, Вашингтон и его союзники продолжали обвинять Москву в наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.

15 и 20 декабря состоялись телефонные разговоры помощника президента РФ Юрия Ушакова с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В ходе этих разговоров, Ушаков дал Салливану некоторые разъяснения по переданным проектам документов по гарантиям безопасности, обсуждалась Украина. После второго разговора Госдеп сообщил, что США готовы к диалогу через двустороннее взаимодействие, совет Россия-НАТО и ОБСЕ. В Москве при этом неоднократно акцентировали внимание на том, что именно российско-американский переговорный трек будет определяющим в диалоге по гарантиям безопасности. Несмотря на реакцию со стороны США и НАТО, в Москве продолжали выражать опасения относительно того, что запад попытается затянуть процесс обсуждения гарантий безопасности. Так, президент Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ 21 декабря заявил, что несмотря на некоторые сигналы, "партнеры вроде бы готовы над этим работать", хотя "есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят".

30 декабря состоялся еще один телефонный разговор Путина и Байдена. По его итогам Ушаков сообщил журналистам, что Путин заявил Байдену, что Россия будет добиваться гарантий своей безопасности, американский лидер согласился с такой точкой зрения, отреагировал на это вполне логично и серьезно. Он также сообщил, что переговоры по гарантиям безопасности в Женеве будут проходить под личным контролем двух лидеров. Помощник президента РФ также обратил тогда внимание на то, что Путин сообщил Байдену, что придает очень важное значение этим переговорам, но "переговоры не должны перерасти в болтовню".

"Поэтому мы, прежде всего, ждем не сам переговорный процесс, а конкретные результаты в соответствии с высказанными, в том числе и на бумаге, нашими озабоченностями", - сказал Ушаков.

Говоря о сроках, на которые могут затянуться переговоры, Ушаков сказал: "Посмотрим, как будут переговоры, как два-три раунда, и дальше будем делать выводы".

Только реализм, никакого оптимизма

В Госдепе США в преддверии переговоров в Женеве заявили, что на предстоящей встрече планируют обсуждать только двусторонние вопросы безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на достижение прогресса в ряде главных вопросов с Москвой, подчеркнув, что это "должна быть дорога с двусторонним движением".

"Если у России есть законные обеспокоенности в отношении наших действий, США, наши союзники по НАТО, наши партнеры по ОБСЕ готовы их выслушать и отреагировать на них", - сказал госсекретарь США на минувшей неделе.

При этом Блинкен подчеркнул, что некоторые из российских требований "абсолютно неприемлемы". По его словам, в Москве знают, о каких требованиях идёт речь. По мнению американского госсекретаря, такие требования Москва выдвинула для того, чтобы затем обвинить Запад в возможном срыве диалога и использовать это как "обоснование для агрессии".

Он также назвал ложными утверждения о том, что НАТО обещала России не расширяться на восток.

Другой высокопоставленный представитель Госдепа ранее заявил, что высказывания России после встречи в Женеве "не будут отражать истинный характер дискуссий" и призвал партнёров США отнестись к комментариям российской стороны с "крайним скептицизмом".

Представитель американской администрации ранее заявил, что США не настроены оптимистично на предстоящие переговоры, идут на них "с ощущением реализма, не оптимизма". На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала коллегам из Вашингтона "поднять себе настроение каким-нибудь образом".

Без оптимизма отправилась в Женеву и российская сторона. Рябков накануне переговоров заявил "Интерфаксу", что ожидания Москвы можно характеризовать лишь как "реалистичные".

"Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предполагать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз. Не давая возможности коллегам из США и НАТО это всё затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов, которые годами и десятилетиями вываливают в ОБСЕ, на площадке СРН (до 2019 года это происходило) и так далее", - сказал замминистра.

Отвечая на ремарку, значит ли это, что у России, как и у США, нет оптимизма относительно предстоящих контактов, Рябков сказал: "Нет, нет, совершенно нет". Замминистра напомнил: "Нам нужны гарантии нерасширения НАТО, причём правовые. Нам нужны безусловно решения о том, чтобы ударные средства, способные поражать цели на нашей территории, не появлялись вблизи российских рубежей. Нам необходимо обеспечить свёртывание деструктивной натовской деятельности, осуществлявшейся на протяжении десятилетий и нарастающей в последнее время и вернуть НАТО на позиции, по сути дела, эквивалентные тому, что происходило и что имело место в 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО, и так далее".

"Но вот именно по этим вопросам мы в наименьшей степени слышим готовность американской стороны и натовцев договариваться", - подчеркнул Рябков.

Перед началом прошедшей накануне в Женеве предварительной части российско-американских переговоров замминистра, говоря о том, есть ли шансы на достижение какого-то понимания с Вашингтоном, сказал: "Шансы есть всегда".