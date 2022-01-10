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Киргизия потребовала возбудить дело по факту пыток киргизского гражданина в Казахстане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Киргизии требует от Генеральной прокуратуры республики возбудить уголовное дело по факту применения пыток в отношении киргизского гражданина Викрама Рузахунова, задержанного в Казахстане за участие в массовых беспорядках, сообщает пресс-служба киргизского Минюста в понедельник.

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"Министерство юстиции Киргизии направила запрос в Генеральную прокуратуру республики о возбуждении уголовного дела по факту применения пытки в отношении Викрама Рузахунова по статье "Пытки", а также о направлении международного поручения-запроса в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана в соответствии с положениями Кишиневской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 2002 года", - говорится в сообщении.

Основанием для такого обращения стали факты распространения видео гражданина Киргизии Викрама Розахунова, где отчетливо видны следы физического истязания, пыток, а также зафиксирован очевидный факт самооговора по вопросу якобы имевшего место участия в массовых беспорядках, заявили в ведомстве.

"Дело о пытках Викрама Розахунова, в случае дальнейшего непредставления доступа адвокатам и консульским сотрудникам МИД Киргизии, может также быть показателем широкомасштабного и/или систематического применения практики пытки в отношении иностранных граждан для получения бездоказательного признания вины в совершении каких-либо преступлений и якобы участия в событиях, имевших место в Казахстане в первой декаде января 2022 года", - сообщили в ведомстве.

В Минюсте заявили, что отказ доступа специалистов и адвокатов к предполагаемой жертве пытки, согласно международной практике, рассматривается как попытка скрыть доказательства и следы физических истязаний и пыток в отношении лиц, которых принуждают к искусственному самооговору и заставляют признаться в совершении тяжких преступлений.

Минюст Киргизии будет координировать свои действия с министерством иностранных дел республики и с другими ведомствами, и в рамках своих задач по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина и инициирует работу по предоставлению адвокатской и иной правовой помощи по вышеуказанному и другим аналогичным делам, добавили в ведомстве.

В воскресенье телеканал "Казахстан" обнародовал видеозапись признания гражданина Киргизии Викрама Рузахунова в том, что ему предложили 90 тыс. тенге за участие в протестах в Алматы. В МВД Киргизии сообщили со ссылкой на родственников, что музыкант часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в город для проведения концертов. Позднее заместитель министра иностранных дел Киргизии Азизбек Мадмаров вручил послу Казахстана в Бишкеке Рапилю Жошыбаеву ноту с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в ближайшее время.

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал соотечественников дождаться расследования по факту задержания киргизских граждан в Казахстане. "В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно, среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях. Дождемся результатов работы спецслужб двух стран", - написал Жапаров в воскресенье на своей странице в соцсети.

"Мы будем твердо бороться и защищать всех наших граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности. Мы владеем полной информацией о происходящих событиях в Казахстане. Как только появились первые сообщения о Викраме Рузахунове (киргизский музыкант, задержанный в Алматы - ИФ), я сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам. Между министерствами двух стран ведется необходимая работа", - сообщил Жапаров.

Хроника 03 – 10 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Минюст Киргизии Казахстан Викрам Рузахунов

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