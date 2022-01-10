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Госсекретарь Казахстана заявил, что силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах республики

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Силы миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут задействованы не во всех регионах Казахстана, сообщил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

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"Силы ОДКБ будут задействованы не во всех регионах. Они будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов. Это обоснованная мера", - написал Карин на своей странице в телеграмм-канале в понедельник.

Миссия ОДКБ покинет Казахстан после стабилизации ситуации в республике, заявил госсекретарь Казахстана.

"Как уже неоднократно говорилось, миссия ОДКБ исключительно миротворческая и рассчитана на непродолжительный период времени", - написал Карин на своей странице в телеграмм-канале в понедельник.

"После стабилизации обстановки весь объединенный миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из нашей страны", - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил в эфире госканала, что, по его мнению, силы ОДКБ пробудут в Казахстане вероятно одну неделю.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения. Сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В соответствии с решением совета коллективной безопасности ОДКБ от 6 января в Казахстан на ограниченный период для стабилизации и нормализации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана.

Ерлан Карин Казахстан

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