Число погибших полицейских и военных в Казахстане возросло до 17 человек

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Число погибших сотрудников силовых структур в Казахстане возросло до 17, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД республики.

Речь идет о сотрудниках полиции, Нацгвардии и военных, сказали в МВД в понедельник.

Ранее сообщалось о 16 погибших среди представителей силового блока. О погибших среди участников беспорядков, мирного населения не сообщалось.

Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин информировала о гибели двух детей в ходе беспорядков. Еще один ребенок, по ее данным, находится в тяжелом состоянии.